Интервью с временным чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе за месяц до его реванша с Диллианом Уайтом.

Александр Поветкин, Россия, 41 год. Супертяжелый вес. 36 побед (25 — КО), 2 поражения, 1 ничья.

22 августа Александр Поветкин одержал одну из самых красивых побед в карьере. Он проигрывал Диллиану Уайту, но в пятом раунде сделал все как по учебнику: Уайт выбросил правый прямой, Поветкин нырнул ему под руку и тут же нанес сокрушительный апперкот. Реванш был назначен на ноябрь, однако Александр заразился коронавирусом, и бой пришлось перенести. Новая дата поединка — 6 марта. Сейчас Поветкин активно тренируется. Перед началом второго сбора он дал интервью «СЭ» и РЕН ТВ.

Коронавирус

— Как вы перенесли коронавирус? — вопрос Поветкину.

— В принципе, нормально. Полежал в больнице. После того как мне начали делать капельницу, у меня температура спала уже буквально через несколько дней. Потом я еще обследовался, уже после коронавируса, — вроде все нормально.

— Это была страховочная мера, или температура поднялась?

— Температура у меня была где-то 38,4-38,5, примерно неделю держалась. Начала спадать, когда стал делать капельницу. Как только выписался из больницы, потихоньку приступил к пробежкам. Сейчас с дыханием у меня все нормально. А так легкие были поражены, если не ошибаюсь, на 25-30 процентов. Когда выписывался из больницы, было меньше 10 процентов. Сколько сейчас — не знаю.

Прошел сбор в Геленджике. Побегал, попрыгал. Самое интересное — как быстро буду реагировать в спаррингах. Вот это самое интересное.

Жим лежа

— Получается, в Геленджике работали на функционалку?

— Да.

— Как выглядят ваши тренировки на физику?

— Утром бег, турник, брусья, отжимания, приседания. Днем — школа бокса: снаряды, лапы. Вечером — работа с тяжестями: штанга, гири — взрывная работа.

— Как много бегаете?

— Километров 5-6. Иногда получалось и побольше.

— По сколько раз подтягиваетесь?

— Подтягивания в основном по 13-15 раз. Делаю по несколько подходов. На брусьях — по 20-25 раз.

— А жим лежа?

— 120-130 килограммов. А раньше доходил до 200 килограммов на раз. Но потом у меня начали плечи болеть, и я отказался от этого. Сейчас у меня самый большой вес в жиме, по-моему, 140-145 килограммов. Точно не помню.

— Теперь вас ждут спарринги. Сколько вам обычно требуется спарринг-партнеров для подготовки к бою?

— Все зависит от качества спарринг-партнеров — чтобы не уставали. Думаю, двое-трое будет по-любому. Самое главное — чтобы они не уставали, чтобы у них выносливость была хорошая.

— По сколько раундов спарринги?

— Начинаются с 4-6 раундов, 7-8, потом 10 и доходим обязательно до 12.

— А какие боксеры будут вашими спарринг-партнерами?

— Пока не знаю. С кем менеджеры договорятся, те и приедут.

— Нынешний объем ваших тренировок отличается от того, который был пять-шесть лет назад?

— Трудно сказать. Может быть, немножко. Может, где-то и поменьше делаю что-то — все же в юности быстрее восстанавливался. Смотрю по состоянию.

Александр Поветкин отправляет Диллиана Уайта в нокаут.

Уайт

— В первом бою с Уайтом вы дважды побывали в нокдауне.

— Это мои ошибки. Вовремя Диллиан нанес удар и сделал свое дело. Я был слишком открытый, слишком прямой. Бил удар снизу не после защиты, а сразу. Был открытый и из-за этого пропускал сбоку. Оба нокдауна случились как раз после ударов сбоку. Эту ошибку исправить трудно, но попробую это сделать.

Уайт — мощный парень. Сильный боксер. Конечно, мы разбирали, смотрели, что и как нужно делать во втором бою. Во-первых, руки надо держать, во-вторых, атаковать после защитного действия. Да много моментов разобрали. Думаю, в этот раз все будет получше.

— Уайт утверждает, что смог бы продолжить бой после того, как упал. Как вы это прокомментируете?

— Да что мне комментировать. Любой боксер сказал бы, что был готов продолжить. Он же вышел на ринг, чтобы драться. Ему хочется драться. Это его личное мнение.

— То есть вы верите, что он мог биться дальше?

— Ну откуда мы знаем? Мы могли бы увидеть, так ли это, только если бы ему разрешили продолжить бой.

— Можно ли сейчас сказать, что вы находитесь на пике? Если нет, то когда этот пик был?

— Трудно сказать. Я стремлюсь к тому, чтобы нормально себя чувствовать. Самое главное — я хочу боксировать, есть желание. А если не будет желания — нет смысла выходить на ринг. Боксировать — это одно, другое дело — сборы, тренировки. Вот к ним должно быть желание. И у меня это желание есть, значит, буду боксировать дальше.

Нокаут-сила

— WBC и портал BoxingScene признали нокаут в бою с Уайтом лучшим в 2020 году. Вы считаете его лучшим в карьере? И вообще, какие свои нокауты включили бы в топ-3?

— Неплохой нокаут. Нормальный. Считаю, в бою с Карлосом Такамом тоже был неплохой нокаут... Вот эти два — с Уайтом и с Такамом. Серьезные соперники и удар удалось нанести в самую нужную точку.

— Еще немного о нокаут-силе. Есть много видео о том, как сделать удар сильнее. А вы бы какой совет дали?

— Да кто что говорит... Думаю, это удары не по мешкам, грушам, а по настенным макиварам. Вот на них отрабатывается удар — жесткий, сильный, вкладывая корпус. Но, понимаете, боксер всегда двигается. И когда он двигается, ты теряешь баланс, можешь потерять возможность попасть сильно. Тут перед тобой встает уже другая проблема.

— Нокаутирующая сила какого боксера вас поражала? Из тех, с кем вы пересекались в боях и на тренировках.

— У Владимира Кличко сильный удар. У Энтони Джошуа. Хороший удар у Карлоса Такама. Не сказал бы, что у Диллиана Уайта удар слабый.

— А российские боксеры?

— Про наших могу сказать, что есть сильные ребята, с хорошим ударом. Не буду кого-то выделять, но спарринг-партнеров из России и Украины ко мне приезжало много. Вот из Дагестана приезжал Меджидов. Хороший, сильный парень. Думаю, у него все впереди.

— Вы хотели, чтобы Владимир Кличко вернулся в бокс и провел с вами бой-реванш?

— Я об этом не думаю, если честно. Что мне хотеть?

— Нынешний Александр Поветкин смог бы победить того Владимира Кличко — из 2013 года?

— Да я об этом вообще не думаю. Смог бы, не смог бы... Я не знаю. Честно.

Александр Поветкин и Диллиан Уайт еще подерутся. Фото Reuters

Россия

— Мы недавно беседовали с Романом Кармазиным, и он высказал мнение, что отечественная тренерская школа сильнее американской. Вы работали с американскими специалистами. Согласны с ним?

— Наша ничем не хуже, а то и лучше. У нас сильные тренеры... Просто у них как-то, знаете... Вот конфетки, разные по вкусу. Но одной обертка красивая — это американская. А наша конфетка вроде бы вкуснее, но обертка простая.

— Вы сказали в интервью Юрию Дудю в 2014-м: «Я считаю, что в России все самое лучшее». До сих пор так считаете?

— Потому что Россия — моя родина. Отношение людей друг к другу у нас лучше однозначно. Но мне печально смотреть на то, что сейчас стали брать пример с Америки или с еще чего-то с Запада, когда родители с детьми судятся. У нас такого никогда не было. Вот это печально.

— Я слышал, что у вас телефон российского производителя.

— Ха-ха, был. Сейчас у меня «Самсунг».

— Это было принципиально?

— Нет. Он мне нравился, но сломался.

— У вас были победы над сильными соперниками в профессиональном боксе, достойная оппозиция, но вы говорите, что золото Олимпиады — главное достижение в карьере. Почему?

— Олимпийские игры есть Олимпийские игры. Вы подсчитайте, сколько чемпионов мира по профессионалам и сколько олимпийских чемпионов. Олимпийский чемпион — это олимпийский чемпион. Каждый, кто идет в спорт, в том числе бокс, мечтает об олимпийском золоте. Оно для меня всегда будет важнее.

ММА

— Когда Александра Шлеменко спрашивают, кто ему нравится из бойцов и боксеров, он всегда называет вас. Что ему ответите?

— Сашка — красавец. Он за здоровый образ жизни, сколько он делает, сколько помогает детям — тренажерные залы, спортивные уголки... Все правильно делает. Показывает, как нужно себя вести, и у него хорошая, крепкая семья. Это здорово. Он красавец, молодец.

— Года три назад вы рассказывали, что иногда боретесь на тренировках. А сейчас? Есть ли у вас какие-нибудь любимые приемы?

— Давно не боролся. Приемы... А хотите, я вам покажу?

— Давайте.

После этого Поветкин технично и аккуратно провел журналисту «СЭ» прием узел плеча (в ММА больше известный как кимура).