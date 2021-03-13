Стал отцом в 13 лет, был дважды подстрелен. Жесткое детство Диллиана Уайта

Он перестал заниматься криминалом после того как увидел слезы матери.

Диллиан Уайт — человек, который сражался все свое детство, начиная с первых дней голодания на Ямайке и заканчивая подростковыми годами, когда он втянулся в банду и бился за территорию в Южном Лондоне.

Он и сейчас продолжает сражаться, но уже в нужном месте — в ринге. 27 марта в Гибралтаре ему предстоит вновь встретиться с российским супертяжеловесом Александром Поветкиным, который нокаутировал его сокрушительным апперкотом в августе прошлого года.

От того, как пройдет реванш, зависит будущее Уайта. По его словам, трудности преследуют его с самого рождения. «Я родился в бурю, в ночь, когда на Ямайке был ураган, и мы выжили, — говорит он. — Ураган снес часть крыши нашего дома, но моя мама — солдат, и она просто залезла под стол, чтобы выполнить задание [родить] — я утверждаю об этом, исходя из того, что они [родители] мне рассказали. Так что невзгоды — это история моей жизни».

Мать и отец

У матери Уайта, Джерролин Робертс, 12 детей. Она оставила его на Ямайке, когда ему было два года. Они снова встретились, только когда Диллиан переехал в Лондон. «Хоть ее и не было рядом со мной, я всегда чувствовал ее присутствие, — вспоминает боксер. — Было большой удачей, если хотя бы раз в месяц нам удавалось поговорить по телефону. Там, где мы жили, не было телефона. Мама писала письма, но я не умел читать».

Его дед, ирландец Патрик Уайт, переехал на Ямайку из Дублина. Отец Диллиана работал на ферме — он был мясником.

«Менталитет деда был таким: «Если ты не мертв, ты можешь работать. Если ты не мертв, с тобой все в порядке», — рассказывает Уайт. — И отец воспитывал меня таким же образом. Он был жестким. И делал все возможное, чтобы обеспечить нас. При этом он хотел, чтобы я прошел через все то, через что он сам прошел в детстве. Также он работал на лесопилке и занимался рыбной ловлей. Помню, как мы возвращались с рыбалки. До берега было 200 метров, и тут он выбросил меня из лодки. Я кричал: «Папа, папа, папа!» А он продолжал грести. Я то уходил под воду, то выныривал. Отец тогда сказал: «Или тони, или плыви». Я смог доплыть до берега. Он преподал мне несколько суровых уроков, но благодаря этому я стал тем, кем являюсь сейчас».

Диллиан Уайт (слева) в детстве. Фото The Sun

Общается ли Уайт с отцом, жив ли тот вообще — неизвестно. Боксер в интервью никогда не говорил о нем плохо. Зато не раз говорил, что на Ямайке ему приходилось голодать.

«Я жил на Ямайке с братьями и сестрами, — отмечает Диллиан. — Это было действительно тяжело. Меня морили голодом, не давали спать в постели, со мной плохо обращались. Однажды я не ел примерно два-три дня. Я никогда не забуду этого, потому что боль в животе была очень сильной. Я испытал много боли в жизни, страдая от взлетов и падений, умственно и физически. Но боль от голода — это безумие. Те моменты из прошлого дали мне позитивный взгляд на жизнь. Как бы ни была тяжела жизнь сейчас, я все равно живу лучше, чем тогда».

Уайт уехал в Лондон — к матери — когда ему было 12 лет. Маму он обожает — хоть и провел детство без нее. «Моя мама — мой герой, — говорит Диллиан. — Она, наверное, самая сильная женщина в округе. Воспитала 12 детей и работала на трех работах. Она медсестра, но в прошлом еще работала в школе поварихой и в вечернюю смену уборщицей».

Криминал

Уайт до переезда в Англию вообще не учился — впервые он пошел в школу в Лондоне. Диллиан быстро оказался в уличной банде и неоднократно попадал в передряги. Жил он в районах Талс-Хилл и Брикстон. «Если ты парень из Брикстона, то ты парень из Брикстона. Пойдешь в Стоквелл или Пекхэм — и тебя изобьют», — вспоминает Уайт.

Его не раз пыряли ножом в подростковом возрасте — впервые это случилось с ним, когда ему было 13 лет (тогда он думал, что это круто). Еще два раза его ранили выстрелами из пистолета. «Свой первый огнестрел я получил в районе Клапэм, — рассказывает Диллиан. — Тем летом были хорошие вечеринки, хорошие рейвы. Мы искали девчонок. Я болтался со своими парнями, и кто-то сказал: «А пойдемте в Клапэм». Мы тогда думали, что мы непобедимы. Считали себя плохими парнями, были уверены, что можем творить все что хотим. И тогда я оказался не в том вместе не в то время. Я видел вещи, которые мне видеть не следовало, и в меня начали стрелять. Когда я убегал, мне дважды попали в ногу».

Это было не последнее огнестрельное ранение Уайта. Потом ему снова выстрелили в ногу — в уличной разборке. Тогда Диллиан вытащил пулю плоскогубцами и сам стерилизовал рану. «Видимо, в детстве я внимательно смотрел фильмы о Джоне Рэмбо», — шутит боксер.

«Если вы живете с мечом, то можете умереть от меча, — говорит Уайт. — Было множество раз, когда я думал, что умру. С тех пор, как я переехал в Лондон, чего со мной только не случалось. Мне к лицу подносили пистолет, меня похищали. У меня было много страхов. Я ездил из Талс-Хилл в Кеннингтон на автобусе 159. В то время в этих автобусах не было дверей, и можно было просто запрыгнуть внутрь и подняться наверх. Так вот — когда я заходил в автобус, то старался как можно быстрее подняться наверх, чтобы меня никто не заметил. Просто бывало, что меня замечали, забегали в автобус, а там или пытались меня избить, или ударить ножом. Несколько ножевых ранений я получил как раз в автобусе. Когда тебя загоняют в угол трое, а ты один, то определенно или будешь избит, или получишь ножевую рану».

Спорт

Жизнь Уайта начала меняться в позднем подростковом возрасте. Он угодил в неприятную историю в Бристоле, оказался в тюрьме, ему грозили 20 лет заключения. К нему на встречу приехали мать и одна из сестер. Мать заплакала. «Она сказала мне, что мой старший брат умер, и что она не хочет терять еще одного сына. Каким бы плохим я ни был, я не хотел разочаровывать маму. Наверное, она только сейчас [после прочтения интервью] узнает, что меня дважды ранили выстрелами из пистолета, ведь я всегда от нее все скрывал, ничего ей не рассказывал. Тогда, в тюрьме Бристоля, мать произнесла: «Сынок, мы через многое прошли в жизни». Я посмотрел на ее лицо — по ее щекам катились слезы. Мне стало стыдно», — рассказывает Диллиан.

Уайт избежал многолетнего тюремного срока. После выхода на свободу Уайт по протекции друга отправился в секцию кикбоксинга. «Я тогда подумал: «Надо же, я могу избивать людей и не сесть за это в тюрьму?» — говорит Диллиан. Затем он увлекся боксом. Дебют Уайта на любительском ринге состоялся в 2009 году, когда ему было 20 лет. Он выиграл бой единогласным решением судей. Соперником Диллиана был Энтони Джошуа.

Дети

Уайт чрезвычайно рано стал отцом — в 13 лет. Сейчас у него дочь и два сына. Старшему — 19 лет, сколько двум остальным — нигде не сообщалось, но о том, что у него трое детей, Уайт сообщил еще в 2013-м (т.е. в 24 года) — в интервью BBC.

«Он выше и чертовски красивее меня», — говорит Уайт про первенца. При этом Диллиан никогда не выкладывал в Instagram фотографии детей. Также неизвестно, от какой женщины/каких женщин они родились.

Уайт о раннем отцовстве рассказывает водянисто — без особых деталей. Вот самое фактурное: «Мне пришлось торопить своей психическое состояние, взрослеть быстрее сверстников. Когда мои друзья игрались, я уже работал на двух работах и делал другие вещи, чтобы прокормить детей». И еще вот такое: «Мои дети не смотрят мои бои. Они не хотят видеть, как их отца бьют по лицу. Папа просто уходит на работу. Иногда я прихожу домой с синяками. Иногда нет. Я просто стараюсь сделать так, чтобы мои дети не прошли через то, через что прошел я. Надеюсь, их жизнь станет в сто раз лучше».

***

Диллиан Уайт:

«Сегодня [на тренировке] вы видели, что и я попадал, и по мне попадали. Но это [бокс] намного лучше, чем сидеть 20 лет в тюрьме или продавать наркотики, ожидая следующей сделки и 100 фунтов. И это лучше, чем быть мертвым. Мне было трудно добраться до туда, где я есть сейчас, но у меня сердце 10 львов, я не собираюсь сдаваться. Я могу вдохновлять людей, менять их жизни. Чемпионский пояс — в моих амбициях, но главное для меня — вдохновлять. Верьте в себя, много работайте, посвящайте себя тому делу, которым занимаетесь».

Поединок Поветкин — Уайт в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.