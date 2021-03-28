Поветкин проиграл Уайту нокаутом. Его будут уговаривать завершить карьеру

41-летний Александр Поветкин упал в четвертом раунде, поднялся, но рефери остановил поединок. Это справедливое решение — Диллиан Уайт полностью доминировал.

Первый бой между Поветкиным и Уайтом состоялся 22 августа 2020-го. Тогда Александр победил брутальным нокаутом в пятом раунде: британец выбросил правый прямой, российский боксер уклонился влево и нанес сокрушительный апперкот.

Тем не менее в реванше фаворитом у букмекеров считался Уайт. Поветкин, пусть и победил, но до нокаута четыре раунда проиграл без шансов — да еще дважды побывал в нокдауне. Конечно, его апперкот — совсем не лаки-панч, но больше ничего стоящего он в том бою не показал: мгновенно воспользовался ошибкой соперника — вот и все.

Реванш был запланирован на ноябрь, но был перенесен на март 2021-го из-за коронавируса у Поветкина. Уайт высказывал подозрения, что никакой короны у Александра нет, что русский боксер таким образом тянет время. Хотя, по логике, затяжка времени шла на пользу не Поветкину, а Уайту — он же побывал в тяжелом нокауте, соответственно ему было нужно время на восстановление.

Бой прошел в регионе, где боксерские вечера не проводились очень давно. И не факт, что проводились вообще. В Гибралтаре — во временном сооружении, возведенном на регбийном стадионе. Зрителей собралось немало — и гимн Британии перед боем они исполнили очень даже слаженно.

Первый раунд. «Не стоим!» — крикнули из угла Поветкина сразу, как только начался бой. Первый точный удар нанес Александр — джеб. «Не дерись!» — раздался еще один возглас, адресованный Поветкину. Зато драться начал Уайт. Размашистым правым кроссом он пошатнул Александра, а затем бросился добивать. Русский боксер выстоял, но потом британец точно ударил еще несколько раз, и весьма ощутимо — особенно хорошо зашел правый боковой. Раунд однозначно остался за Уайтом.

Второй раунд. Уайт снова часто бил правой — и попадал. Нащупать дистанцию Александру удалось ближе к концу раунда: хорошо прошел левый боковой. Но все же последний точный удар остался за Диллианом — джеб. Так или иначе второй раунд Поветкин провел намного лучше, чем первый.

Третий раунд. Александр неплохо начал раунд — прессинговал Уайта, пару раз попал. Но все это преимущество было разбито одним точным ударом британца — правой рукой навстречу. Удар был очень мощным, но Поветкин остался стоять.

Четвертый раунд. Уайт в начале раунда попал правой, Поветкин был явно потрясен, но все же отбился. Александр попробовал поддавить соперника, однако ни одной опасной атаки провести не смог, а за 30 секунд до гонга оказался в нокауте: Уайт снова пробил правый прямой, откинув Поветкина к канатам, затем выбросил двойку, а потом добавил левый боковой. Александр упал, поднялся, но на ногах еле стоял — и рефери остановил поединок. Поветкин проиграл и потерял титул временного чемпиона WBC в супертяжелом весе.

THE BODY SNATCHER ? pic.twitter.com/vBu7xjmp9a — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 27, 2021

Андрей Рябинский — глава промоутерской компании «Мир бокса», которая ведет дела Поветкина — после боя заявил «СЭ», что будет уговаривать Александра завершить карьеру.

«Пора завязывать. Потому что время пришло. Время свое берет. Скорость не та. Дальше опасно для здоровья. Я буду уговаривать его завершить карьеру. Но решение принимать ему», — сказал Рябинский.