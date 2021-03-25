«Папа почти сломал мне ребро в спарринге». Сын легендарного Рикки Хаттона дебютирует в боксе

Кэмпбелл Хаттон идет по стопам отца.

19-летний Кэмпбелл выступит во втором полулегком весе, а подерется он уже 27 марта в андеркарде вечера бокса в Гибралтаре, главным событием которого станет матч-реванш между Диллианом Уайтом и Александром Поветкиным.

Хэттон-младший сразится с Хесусом Руисом. К дебюту его готовил дядя Мэттью Хэттон — бывший претендент на титул чемпиона мира.

Дела сына будут вести завершивший карьеру отец — Рикки Хаттон, бывший чемпион мира в двух весовых категориях и суперзвезда Манчестера, а также известный промоутер Эдди Хирн (компания Matchroom Boxing).

В свое время Рикки победил Костю Цзю, а потом отправился в Америку, чтобы сразиться с великими Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакиао. После выхода на пенсию к нему, по понятным причинам, уже нет такого внимания, как раньше. Но появился новый Хаттон — тот, кто надеется продолжить наследие легендарного отца.

После подписания контракта с Хирном в декабре 2020-го Кэмпбелл в беседе с телеканалом SkySports заявил: «Я не могу дождаться дебюта. Моя цель — быть как можно более занятым для начала и просто продолжать учиться и совершенствоваться с каждым боем. Мое детство прошло в спортзале с моим отцом и Мэттью, но я впервые начал правильно боксировать, когда мне было около четырнадцати».

«В любительских соревнованиях я выиграл национальный титул и два северо-западных титула, — рассказывает Хаттон-младший. — После победы над новичками было трудно сравняться с бойцами с таким же количеством боев, поэтому я завязал боксировать со многими национальными чемпионами и международными боксерами».

Что известно о сопернике — Хесусе Руисе? Ему 32 года, у него 10 боев, и он проиграл во всех. Несмотря на то что он никогда не выигрывал на профессиональном ринге, испанец может похвастаться стойкостью. Девять из десяти проигранных боев продлились всю дистанцию. Но 47 проведенных раундов за 10 поединков — единственный положительный момент в его карьере.

Кэмпбелл считает, что сейчас самое подходящее время для его перехода на профессиональный уровень.

«Потому что с самого раннего возраста мне всегда говорили, что у меня очень профессиональный стиль, — сказал он Sky Sports. — У меня есть стиль, который действительно понравится людям: я очень агрессивен, бьюсь в высоком темпе, хорошо бью по корпусу, и мне также нравится думать, боксировать умно, подбирать удары».

«Мне очень повезло, что я нахожусь в таком положении, когда мой отец — бывший чемпион мира, а дядя Мэттью — претендент на титул чемпиона мира, потому что их опыт в этой игре не имеет себе равных, — говорит Кэмпбелл. — Мы с отцом очень хорошо ладим. Я думаю, это потому, что мы так похожи, у нас одинаковое чувство юмора, одинаковые интересы и одинаковая страсть к боксу. Это такая большая часть нашей жизни, что нам очень повезло, что мы можем разделить это».

Эффективным оружием Хаттона-старшего были разрушительные удары в корпус. В интервью The Daily Mail Рикки и его сын рассмеялись, вспомнив неудачный спарринг, который закончился тем, что Кэмпбелл чуть не лишился ребер.

Кэмпбелл: «Мне было около 14 лет, и мы тогда немножечко занимались — работали на лапах, боксерской груше, проводили небольшие спарринги. Но в тот раз все было немного по-другому. Я не забуду. Сейчас все расскажу. Да, между нами был спарринг...»

Рикки: «Я нанес ему удар справа, а дальше на инстинкте нырнул и нанес сильной левый хук в корпус».

Кэмпбелл: «Я упал на пол и еле дышал. Моя мама не хотела, чтобы я занимался боксом. И если бы она узнала, что папа почти сломал мне ребро, она точно бы не разрешила. И вот я стою, держась за бок, задыхаясь, а потом слышу, как он говорит мне: «Черт, только не говори маме!»

Рикки: «И знаете что? Он рассказал ей! Телефонный звонок, который раздался в ту ночь, черт меня побери... Дело в том, что ему это все чертовски нравилось».

В 2006 году тогдашнего чемпиона мира в двух весовых категориях Рики Хаттона спросили, не хочет ли он, чтобы его пятилетний сын в будущем перешел в бокс? «Я бы предпочел, чтобы он этого не делал», — заявил он тогда. Теперь все изменилось. До дебюта его 19-летнего сына остаются считаные дни.