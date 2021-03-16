«Нокаутирую Нганну. Он трус». Диллиан Уайт и ММА: вырубил за 12 секунд, бросается оскорблениями, грозится стать чемпионом UFC

Соперник Александра Поветкина дебютировал в смешанных единоборствах раньше, чем в боксе — еще в 2008 году.

Первый бой: «Я очень сильно бил, справиться с этим было нереально»

Это был один из самых эффектных нокаутов в карьере Уайта. Только в том бою он находился не в ринге, а внутри октагона. 27 марта в Гибралтаре британскому тяжу вновь предстоит встретиться с Александром Поветкиным, а тогда, в декабре 2008-го, 20-летний Уайт просто хотел направить свою агрессию в другую форму боевых видов спорта.

«Это было максимальное насилие, и мне оно очень понравилось, — вспоминает Уайт в интервью Sky Sports. — Я до этого дрался по правилам тайского бокса, по правилам К-1. В то время я пробовал себя в разных стилях. Это было просто что-то другое, другой вызов для меня».

Уайт принял предложение раскрыть свою необузданную силу и мощь в UKMMA — продолжении известной лиги Cage Rage, закрывшейся в 2008 году.

Подросток шел туда, чтобы драться с бойцами, имеющими опыт в джиу-джитсу и борьбе — с людьми, которые попросту могли бы задушить его до бессознательного состояния или сломать одну из его конечностей. Уайту было все равно.

«Я много работал над защитой от проходов в ноги — у многих сильных ударников в истории ММА была хорошая защита от тейкдаунов. Тому пример Чак Лидделл, — отмечает Уайт. — Он редко оказывался в партере. Когда его пытались перевести, он продолжал двигаться, прекрасно защищаясь от проходов, а затем заканчивал бой ударом. Если у вас хорошая ударная техника, это дает вам огромное преимущество в ММА».

Марк Страуд, борец джиу-джитсу, должен был провести строгую проверку новых навыков Уайта в декабре 2008 года на арене Troxy в Восточном Лондоне. Однако Уайту потребовалось всего-то 12 секунд, чтобы его нокаутировать и громко заявить о себе.

«Мы ожидали, что этот чувак будет стараться как можно скорее перевести бой на землю, а он сразу после гонга начал обмениваться со мной ударами в стойке. Так что я подумал: «О, черт возьми, мне это нравится!» — рассказывает Уайт.

«А он, наверное, подумал: «О, хорошо, он, очевидно, много работает и ждет, что я его переведу, так что попробую поменять план на бой и попытаться побиться с ним в стойке». В целом это хорошая тактика, но тогда я очень сильно бил, и справиться с этим было нереально», — говорит Уайт.

Костяшки пальцев Уайта были защищены 4-унцевыми перчатками для ММА, и они для него оказались куда удобнее, чем 10-унцевые перчатки в боксе. Уайт сразу почувствовал разницу.

«В этих перчатках любой, кого я ударю, наверняка вырубится, — уверен Уайт. — Спаррингуя в них, я одним джебом мог отправить в нокаут любого тяжеловеса. В ММА перчатки для спаррингов немного больше, чем те, в которых ты выступаешь в бою, но так или иначе они маленькие. Стоило мне повернуть плечо, нанося джеб с дистанции, и я мог уронить любого в спарринге. Я с изумлением представлял, с какой мощью бы наносил эти джебы, будь я в соревновательных перчатках».

Тем не менее Уайт рассматривал ММА как временное увлечение. «Вероятность получения рассечений, травм, вероятность проигрыша нокаутом в ММА невероятно высока», — считает он.

Вскоре после сенсационного дебюта в смешанных единоборствах Уайт стал высоко котироваться в кикбоксинге, а затем полностью погрузился в бокс. При этом он тренировался со звездами UFC — Куинтоном «Рампейджем» Джексоном, Джимми Манувой (они хорошие друзья) и Чейком Конго. Опасный нокаутер Уайт был хорошим спарринг-партнером перед любым громким боем.

Наезд на Нганну: «Он тупее, чем я думал»

Допускает ли Уайт сейчас, в 32 года, что вернется в ММА? Он не против. В марте 2020-го Уайт на своем Youtube-канале заявил, что побьет по правилам ММА и Стипе Миочича, и Франсиса Нганну.

«Я буду драться со Стипе Миочичем. Я дам ему в лицо. Засажу ему с локтя. Все, что будет от меня требоваться, — просто держать его в движении. Он будет пытаться меня перевести, но не успеет этого сделать — заснет. Да, я буду драться в UFC. Проведу один боксерский бой, а потом один бой в UFC. Скажите об этом Дане Уайту.

Я буду драться с Фрэнсисом Нганну. Я бы его разнес. Он боится за свой подбородок. Братан, он трус. Я бы нокаутировал Фрэнсиса Нганну, поверьте мне. Все, что он сможет сделать — это попробовать сделать тейкдаун, вот и все".

После такого мощного выступления, Уайта стали спрашивать об ММА чаще, чем о боксе. И он не остановил трэшток.

«Я давно не тренировался по кикбоксингу или ММА, но для меня это как езда на велосипеде, — сказал он The Sun в апреле 2020-го. — Как только я стряхну ржавчину, мои инстинкты вернутся и я снова буду готов доминировать. Парни в супертяжелом весе — чемпион Стипе Миочич и Фрэнсис Нганну — элита, так что мне придется поработать над борьбой. Но я знаю, что в перчатках по 4 унции я могу нокаутировать любого из топ-10 тяжей в UFC. В этих клетках эти пятиминутные раунды с безостановочным движением — совсем не шутки. Но у меня навыки в ударной технике лучше, чем у любого из них, потому что они пытаются охватить множество аспектов, из-за чего в их игре возникает много дыр.

Я назвал Нганну трусом, потому что для парня ростом 6 футов 4 дюйма он не проявил духа в тех двух боях, в которых проиграл. У него была победная серия из десяти боев, но эти победы были добыты в основном в первых раундах и над подмастерьями. А в тех двух боях, когда люди не стояли перед ним и не позволяли себя ударить, он проиграл. Я заметил, что он не упомянул моего имени даже после того, как я назвал его трусом. Этим все сказано. Мне хотелось бы подписаться в UFC. Стать чемпионом там и в боксе — это то, к чему еще и близки никто не приближался".

А вот цитата Уайта из интервью Sky Sports (май 2020-го):

«Нганну тупее, чем я думал, если думает, что его ждет успех в боксе, — сказал он Sky Sports в мае 2020-го. — Если бы он вышел бы на ринг со мной и дрался так же трусливо, как с Дерриком Льюисом, я бы нокаутировал его. Это был официально самый скучный бой в истории UFC. Единственная более скучная вещь — это его личность. Если я назову его картошкой, это будет для него комплиментом. Он напоминает мне другого заблудшего труса — Деонтея Уайлдера».

Однако в августе Уайт пропустил апперкот от Поветкина и упал в нокаут. Мысли про UFC пришлось отодвинуть на задний план. Его ждет важнейший бой в жизни. Поражение надолго лишит его возможности сразиться за полноценный титул чемпиона мира. Но при таком сценарии, вероятно, для него и правда появится смысл переключиться на ММА.