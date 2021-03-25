Александр Поветкин прилетел в Гибралтар, на задний двор к Диллиану Уайту, который из соседней Португалии, где живет и тренируется, фактически прибыл на бой пешком. Но задачу ему это не облегчает.

Формально Гибралтар — это та же Великобритания. Но еще и единственное место в Европе, где в естественной дикой природе живут полудикие обезьяны — маготы. По местному поверью, Гибралтар будет британским до тех пор, пока жива хоть одна обезьяна. Местную скалу вандалы и готы отвоевывали у Римской империи, мавры делили ее с испанцами, испанцы воевали с англичанами, а теперь там состоится реванш Александра Поветкина и Диллиана Уайта — «Битва на скале».

Семь месяцев уже прошло с тех пор, как Поветкин отделил голову Диллиана Уайта от туловища, отклеил его ноги от настила ринга, а самого Уайта разделил с его чемпионскими амбициями. Чаще всего реванш выигрывает тот же, кто разгромил соперника в первом бою. Особенно если между поединками нет особенного времени на восстановление.

Реванш Поветкина и Уайта планировали на ноябрь, но, когда Поветкин заболел коронавирусом, всем вообще стало не до этого боя. Но по логике вещей, если бы реванш состоялся тогда в ноябре, Поветкин имел бы наивысшие шансы на победу. Слишком мало времени было бы у соперника, чтобы восстановиться, собрать себя по частям и, главное, поставить голову на место.

Русский Витязь по идее к хукам и апперкотам, которые отправляли его в нокдауны в первом бою, должен быть готов. Но Диллиан — тот боксер, который умеет меняться от боя к бою, адаптироваться. Иногда ему надоедает быть дуболомом с пушечным ударом, потому что агрессивный стиль вынуждает его самого проверять голову на прочность. Или он смещает баланс, не дает сопернику опираться на себя массой, больше двигается и отклоняется (как это было в реванше с Дереком Чисорой), заставляет его больше искать цель, двигаться, тратить силы, а вместе с этим раскрываться. Он умеет вносить маленькие изменения в свой стиль, и чаще всего это работает.

Он не может фундаментально измениться, технически, стилистически, не будет сильнее и быстрее, чем раньше, хотя бы потому, что допинг-контроль перед этим боем никуда не делся. Как не добавил ему удачи в первом бою бронежилет с надписью «maximum violence» — «максимум насилия».

Поветкин не потеряет свой опыт, олимпийский бэкграунд, не начнет пропускать больше или меньше. Он уже настолько сложившийся спортсмен, что изменить что-то могут только долгоиграющие последствия болезни. Одна из вещей, которая происходит с выздоровевшим после ковида, — изменяется уровень насыщения крови кислородом. Чуть-чуть меньше выносливости, чуть меньше остроты, незначительные потери в скорости или концентрации — в боксе, где победа зависит от миллиметров и миллисекунд, а еще от многих куда более тонких вещей, это может изменить полностью всю картину.

С равным успехом мы можем предположить, что и Поветкин, и Уайт будут в реванше такими же, как в первом бою, или что они будут совсем на себя не похожи. Один — из-за перенесенной болезни, другой — после нокаута. Хотя после семи месяцев отдыха шансы прийти в себя куда выше, чем если бы поединок состоялся уже в ноябре, через три месяца после первого.

И вот, окруженные такими нашими догадками, оба прибыли в Гибралтар. Событие для страны знаковое настолько, что местное правительство выпустило монету в 2 фунта, на которой изображены... Да — Поветкин и Уайт. И никаких обезьян. И если мы подумаем о том, какой бой более значим и интересен сейчас в боксе, более значимых есть только два.

Особенно с тех пор, как Уайлдер начал в интервью звучать так, будто он на грани попадания в психиатрическую лечебницу. Один — это встреча Тайсона Фьюри с Деонтеем Уайлдером. Другой — третья встреча Майка Тайсона с Эвандером Холифилдом. Поветкин и ближайший соперник — где-то посередине, и это довольно ясно показывает, в какой реальности существует супертяжелый вес.

Есть большой бой, о котором все никак не могут договориться. Есть ветеранский бой, который, по сути, продолжение древней истории. И есть реальность, здесь и сейчас. И это Александр Поветкин и Диллиан Уайт.