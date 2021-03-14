Шлеменко поставил на Поветкина в бою с Уайтом

Боец смешанного стиля Александр Шлеменко заявил, что Александру Поветкину всего хватает для того, чтобы побеждать и еще долго радовать поклонников красивыми боями. Он надеется, что предстоящий бой «Русского витязя» с Диллианом Уайтом закончится так же, как и предыдущая встреча боксеров.

«Я бы хотел, чтобы у них все получилось, как в первом бою. Но за исключением того, чтобы Саша меньше заставлял нас нервничать и меньше пропускал. Конечно, Уайт будет говорить, что «уничтожит», конечно же, он будет говорить, что тогда удар был случайностью. Мой прогноз: бой будет тяжелым для Александра однозначно, потому Уайт — это огромный боец, он тяжелый, сильный. Я надеюсь, что, как и в первом бою, сработает опыт Александра, техническая оснастка. Я считаю, что Александр более технически подкован, чем Уайт, поэтому ставлю на его победу», — сказал Шлеменко РЕН ТВ.

Боец считает, что опыт предыдущего противостояния Поветкина и Уайта, в котором британец был нокаутирован, безусловно, скажется на эмоциональной подготовке россиянина к новому поединку.

«Однозначно скажется. Мне кажется, что он все-таки должен сказаться в пользу. Объясню почему: Александр помнит первый бой, что это было непросто. Он выдержал два жестких попадания. Два раза ему судья отсчитывал, но он поднялся и сделал то, что был должен. Мне кажется, ко второму бою есть все предпосылки, что Александр настроится еще лучше, чем к первому, чтобы постараться не допустить тех ошибок, которые привели к нокдауну», — отметил боец.

Для Уайта предстоящий бой рассматривается как реванш. Поветкин его нокаутировал в августе 2020 года и завоевал временный титул боксерского совета в тяжелом весе.

Новый бой должен был пройти еще в ноябре, но у россиянина диагностировали коронавирус. Поединок перенесли.

Теперь поединок должен пройти 27 марта в Гибралтаре. Бой в прямом эфире покажет РЕН ТВ.