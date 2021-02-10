Рябинский после боя с Уайтом будет уговаривать Поветкина завершить карьеру

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил в интервью «СЭ», что поле боя с Диллианом Уайтом будет уговаривать Александра Поветкина завершить боксерскую карьеру. Поединок состоится 6 марта. Первый бой между Поветкиным и Уайтом состоялся 22 августа, российский боксер победил нокаутом в пятом раунде и стал временным чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе.

— Представим самый лучший вариант: Александр выигрывает у Уайта. Что дальше?

— Я буду уговаривать его завершить карьеру. Но это его дело, ему принимать решение. Он взрослый человек. Я скажу ему свое мнение, он будет принимать решение. Вам я отвечаю честно — я буду уговаривать его закончить карьеру.

— Но если Поветкин выиграет у Уайта, у него будут две отличных победы подряд. Почему не замахнуться на титул чемпиона мира?

— Потому что продолжать небезопасно. Здоровье, возраст. Я не хочу, чтобы он получил какую-то серьезную травму и ушел с ринга с тяжелыми последствиями. Я хочу, чтобы он ушел оттуда как нормальный человек. Желательно, как победитель. Но это зависит уже не только от меня.

— Хотя это, как кажется, вам не выгодно.

— Да мне наплевать, выгодно или не выгодно. Я вообще зарабатываю на другом, мне выгодно совершенно другое. Я хочу, чтобы у человека все было нормально. Мы друзья, помимо всего прочего. Я не собираюсь подвергать его риску.

— То есть вне зависимости от результата вы будете уговаривать его уйти.

— Да. Не факт, что у меня это получится, но я обязательно это сделаю. Скорее всего, не получится. Он сейчас опять начнет: «Ну, вот бы еще пару боев, я себя отлично чувствую». Я же всю эту песню знаю, много раз слышал.

На счету 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья. Поветкин — олимпийский чемпион 2004 года.

(Илья Андреев)