Рой Джонс рассказал о шансах Поветкина в бою с Уайтом

Легендарный боксер Рой Джонс поделился своими ожиданиями от боя-реванша россиянина Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта, который состоится в ночь с 27 на 28 марта в Гибралтаре.

Один из лучших боксеров всех времен и народов считает, что результат этого поединка во многом будет зависеть от подготовки спортсменов.

«Мое мнение, что этот бой Уайта и Поветкина — весь про команды и подготовку. Этот поединок о том, какой угол, какая команда сможет лучше настроиться, какая будет готова к изменениям по ходу поединка», — цитирует РЕН ТВ Джонса.

По словам Роя Джонса, исход поединка будет зависеть от того, кто из спортсменов будет лучше приспосабливаться к стилю ведения боя соперника.

«Поветкин постоянно приспосабливался в своем первом бое, он поднимался с пола, подстраивался, менялся и смог достать Уайта, — отметил Джонс. — Факт, что он достал и нокаутировал Уайта, значит, что он сможет сделать это еще. Определяющим фактором станет то, как Поветкин будет боксировать в этот раз и кто сможет быстрее подстроиться к бою. Поветкин знает, что, если он захочет, он достанет Уайта. Но Уайт знает то же самое, что он сможет достать Поветкина. Этот бой полностью про то, кто быстрее подстроится, кто быстрее будет меняться. Тот, кто сделает это быстрее, тот и будет победителем. Я думаю, что Поветкин сможет достать его еще раз. Но, как я уже сказал, Диллиан тоже хороший боец, так что посмотрим, что будет».

Поветкин в августе 2020 года в Великобритании в пятом раунде нокаутировал Уайта и завоевал временный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

Реванш должен был пройти в ноябре, но не состоялась из-за того, что Поветкин заразился коронавирусом.

Статистика 41-летнего Поветкина — 39 боев, 36 побед, 2 поражения, 1 ничья.

Статистика 32-летнего Уайта — 29 боев, 27 побед, 2 поражения.

12-раундовый бой Поветкин — Уайт 2 (длительность раундов — по 3 минуты) пройдет 27 марта 2021 в Гибралтаре. Его в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Время начала трансляции — 0.15 28 марта (мск).