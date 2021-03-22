Российский рекордсмен Пересвет рассказал о силе Поветкина

Пятикратный рекордсмен книги Гиннесса по силовому экстриму Александр Пересвет 22 марта в интервью сайту телеканала РЕН ТВ рассказал о российском боксере Александре Поветкине.

«Поветкин — русский мужик, этим все сказано. Почему у нас до последнего патрона русские отстреливались на войне? Это все оттуда, он просто настоящий русский мужик, такой вывод я сделал на основании личного общения с ним», — заявил Пересвет.

27 марта в Гибралтаре состоится поединок в супертяжелом весе между Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом. Реванш между Поветкиным и Уайтом на российском телевидении в прямом эфире покажет РЕН ТВ.