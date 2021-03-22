Российский рекордсмен Пересвет рассказал о силе Поветкина
16:51
Пятикратный рекордсмен книги Гиннесса по силовому экстриму Александр Пересвет 22 марта в интервью сайту телеканала РЕН ТВ рассказал о российском боксере Александре Поветкине.
«Поветкин — русский мужик, этим все сказано. Почему у нас до последнего патрона русские отстреливались на войне? Это все оттуда, он просто настоящий русский мужик, такой вывод я сделал на основании личного общения с ним», — заявил Пересвет.
27 марта в Гибралтаре состоится поединок в супертяжелом весе между Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом. Реванш между Поветкиным и Уайтом на российском телевидении в прямом эфире покажет РЕН ТВ.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/814700-aleksandr-povetkin-nastoiashchii-russkii-muzhik
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