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Российский рекордсмен Пересвет рассказал о силе Поветкина

16:51
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Пятикратный рекордсмен книги Гиннесса по силовому экстриму Александр Пересвет 22 марта в интервью сайту телеканала РЕН ТВ рассказал о российском боксере Александре Поветкине.

«Поветкин — русский мужик, этим все сказано. Почему у нас до последнего патрона русские отстреливались на войне? Это все оттуда, он просто настоящий русский мужик, такой вывод я сделал на основании личного общения с ним», — заявил Пересвет.

27 марта в Гибралтаре состоится поединок в супертяжелом весе между Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом. Реванш между Поветкиным и Уайтом на российском телевидении в прямом эфире покажет РЕН ТВ.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/814700-aleksandr-povetkin-nastoiashchii-russkii-muzhik

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