Бой-реванш между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом планируется провести в срок, несмотря на ограничения в Великобритании. Об этом 3 февраля заявил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющий интересы Поветкина.

«Угрожать (реваншу) может, каждый день все меняется, к сожалению, не в лучшую сторону. Но пока все наши договоренности в силе», — цитирует ТАСС Рябинского.

Бой в супертяжелом весе за титул временного чемпиона мира по версии WBC между Поветкиным и Уайтом состоится 6 марта.

Их первый поединок прошел 22 августа и закончился победой Поветкина нокаутом в пятом раунде.

В активе 41-летнего россиянина 36 побед (25 нокаутов), 2 поражения и 1 ничья. У 32-летнего Уайта 29 боев, из которых 27 (18 нокаутом) побед и 2 поражения.

Ранее приостановка авиасообщения между Россией и Великобританией была продлена до 16 февраля включительно. Россия приостановила авиасообщение 22 декабря 2020 года в связи с выявлением на территории Великобритании нового штамма коронавируса.