РЕН ТВ покажет в прямом эфире реванш Поветкина и Уайта

В ночь с 27 на 28 марта телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.

Поединок состоится на Гибралтаре и начнется в 00.15 по московскому времени.

Поветкин (39 боев, 36 побед, 2 поражения и 1 ничья) победил Уайта (29 боев, 27 побед, 2 поражения) нокаутом в пятом раунде в первом бою, который состоялся в августе прошлого года, и отобрал у него чемпионский пояс WBC, а нокаут в исполнении Поветкина был признан одним из лучших в 2020 году.

Повторный бой должен был пройти еще в прошлом году, однако не состоялся из-за того, что российский боксер заразился коронавирусом.

В случае повторной победы над Уайтом 41-летний Поветкин станет обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе, которым сейчас владеет еще один британец — Тайсон Фьюри.

12-раундовый бой Поветкин — Уайт 2 (длительность раундов — по 3 минуты) в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Время начала трансляции — 0.15 28 марта (мск).