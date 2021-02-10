Промоутер Поветкина отреагировал на слова Диллиана Уайта

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал слова британского боксера Диллиана Уайта, который заявил, что был готов продолжать бой с Александром Поветкиным после того, как рефери зафиксировал нокаут. Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде 22 августа прошлого года. Реванш пройдет 6 марта.

— Уайт говорил, что после того апперкота мог продолжать бой. Как отреагировали на его заявление?

— Как продолжать? Он спал! Он мог продолжать только во сне. Что он мог продолжать делать? Понятно, что он этого не помнит, он же спал, для него прошла одна секунда, но весь мир-то видел, как он отправился отдыхать. Говорить можно все что угодно.

— Еще он в форме претензии говорил, что из-за Александра бой уже дважды переносился, в связи с чем он дважды откладывал подготовку. Заявил, что теряет время из-за Поветкина.

— Он из-за Александра и на полу уже повалялся. Предъявлять можно много претензий к Александру. Будет бой — пусть внутри ринга и предъявляет.

— С другой стороны, перенос идет на пользу и Уайту. Он побывал в тяжелом нокауте...

— Понимал бы он еще это и ценил. Я бы на его месте, наоборот, сказал: «Спасибо». Больше времени для того, чтобы восстановиться от тяжелейшего нокаута.

(Илья Андреев)