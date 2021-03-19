Поветкин оценил свою готовность к бою-реваншу с Уайтом
Российский боксер Александр Поветкин оценил свою готовность к матчу-реваншу с британцем Диллианом Уайтом. В начале следующей недели боксер вместе со своей командой вылетит к месту проведения боя в Гибралтар, где ему предстоит защитить свой титул временного чемпиона WBC в супертяжелом весе во втором бою с бывшим обладателем этого титула Уайтом.
«Чувствую себя хорошо, подготовку оцениваю положительно, — приводит слова Поветкина сайт промоутерской компании «Мир бокса». — Я понимаю, что Уайт — хороший, сильный соперник, и к подготовке мы подошли ответственно. Проделали большую работу, теперь осталось дождаться боя, и ринг все покажет. Я всегда выхожу побеждать».
Напомним, что Александр Поветкин победил Диллиана Уайта нокаутом в пятом раунде в первом бою, который состоялся в августе прошлого года, и отобрал у него чемпионский пояс WBC, а нокаут в исполнении Поветкина был признан одним из лучших в 2020 году.
Реванш между Поветкиным и Уайтом на российском телевидении в прямом эфире покажет РЕН ТВ.
Дополнительная информация:
http://vsenabox.ru/news/aleksandr-povetkin-zavershaet-podgotovku-k-revanshu-s-uaytom/
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