Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился мнением о предстоящем поединке Александра Поветкина с Диллианом Уайтом.

«Тут много привезти много доводов в пользу нашего боксера. В прошлый раз Уайт был в нокауте. Восстановился ли он после того потрясения или нет — это большой вопрос. После той яркой победы для меня Александр является фаворитом, потому что я не знаю, как подготовился к бою Уайт, как он справился с тем потрясением», — приводит РЕН ТВ слова Кудряшова.

Кудряшов не исключил, что россиянин одержит победу и во втором поединке.

«Реванши всегда интересные. В первом бою Поветкин не был фаворитом, но он собрался и выиграл. Он — настоящий герой, а героев всегда любят. Я понимаю, что Уайт будет аккуратен. Возможно, будет быстрый старт. Александру надо быть к этому готовым. Но я не исключаю, что второй бой может закончится так же, как и первым», — добавил Кудряшов.

Поветкин в августе 2020 года в Великобритании в пятом раунде нокаутировал Уайта и завоевал временный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

Реванш должен был пройти в ноябре, но не состоялась из-за того, что Поветкин заразился коронавирусом.

Статистика 41-летнего Поветкина — 39 боев, 36 побед, 2 поражения, 1 ничья.

Статистика 32-летнего Уайта — 29 боев, 27 побед, 2 поражения.

12-раундовый бой Поветкин — Уайт 2 (длительность раундов — по 3 минуты) пройдет 27 марта 2021 в Гибралтаре. Его в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Время начала трансляции — 0.15 28 марта (мск).