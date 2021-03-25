27 марта в Гибралтаре пройдет боксерский бой-реванш между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом. Поединок состоится в ночь с субботы на воскресенье, 28 марта.

22 августа 2020 года Поветкин одержал победу над Уайтом техническим нокаутом в пятом раунде и стал обладателем пояса временного чемпиона WBC в тяжелом весе.

На счету 41-летнего Поветкина 39 боев, 36 побед (из них 25 нокаутом), два поражения и одна ничья. У 32-летнего Уайта — 29 поединков, 27 побед (из ни- 18 нокаутом) и два поражения.

Бой между Поветкиным и Уайтом в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Поединок начнется после полуночи, 28 марта. Примерно с 0.15 до 1.45 (мск).

Более подробную информацию о бое Поветкин — Уайт можно прочитать — здесь.