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Жакаре Соуза подерется с Витором Белфортом по правилам бокса 1 апреля

Давид Хачатрян
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Экс-боец UFC Жакаре Соуза (26-10) проведет поединок против бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Витора Белфорта (26-14) на турнире лиги Хорхе Масвидаля (35-16) Gamebred Boxing 4 на Fiserv Forum в Милуоки, США. Бой пройдет по правилам бокса, сообщает Sherdog.

Соуза ушел из UFC в 2021 году, когда потерпел четвертое поражение подряд. В последнем бою он проиграл Андре Мунизу (23-4) сабмишном в первом раунде.

Белфорт ушел из UFC в 2018 году, когда проиграл Лиото Мачиде (26-12) нокаутом во втором раунде.

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