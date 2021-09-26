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Зеленский поздравил Усика с победой над Джошуа

02:57
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил боксера Александра Усика с победой над британцем Энтони Джошуа.

«Украина возвращает свое. Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO — опять, как это и должно быть, принадлежат украинцу. Саня, спасибо. Все мы не спали, все мы не сомневались, все мы не сдерживали эмоций. Тяжелая, но поэтому еще более ценная победа. Браво, чемпион», — написал Зеленский в Instagram.

Поединок в тяжелом весе продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей. Усик стал новым чемпионом мира по версии WBA/IBF/WBO/IBO.

На счету 34-летнего Усика 19 побед без поражений, у 31-летнего Джошуа 24 победы при двух поражениях.

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Сергей Разин все материалы автора

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