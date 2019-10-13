Зеленский поздравил Усика с победой

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика? с успешным дебютом в супертяжелом весе.

Напомним, Усик победил американца Чезза Уизерспуна.

— Владимир Александрович, здравствуйте. Доброе утро. Спасибо большое. Мы боксировали в мини-Украине, очень много людей поддерживали. Служу народу Украины. Владимир Александрович, спасибо большое, хорошего вам дня. Мы будем продолжать дальше. На следующей неделе Александр Гвоздик будет защищать титул и отстаивать честь страны, — сказал Усик в телефонном разговоре с президентом Украины.