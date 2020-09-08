Известный российский промоутер Владимир Хрюнов в интервью «Известиям» отметил, что шансы бойцов в поединке Федор Чудинов — Умар Садик равны. Бой состоится 11 сентября на турнире в подмосковных Химках.

— В рамках турнира состоится еще один не менее статусный поединок: Федор Чудинов проведет защиту титула в бою с другим британским боксером — Умаром Садиком. Как оцените шансы россиянина на победу?

— Здесь шансы 50 на 50. Плюсы Чудинова — опыт, большая поддержка, родные стены и то, что бой покажет РЕН ТВ. Проигрывать нельзя. К тому же в случае победы Федор станет обязательным претендентом на титул, который принадлежит Канело (Сауль Альварес. — «Известия»). Сейчас я занимаюсь этим вопросом, пытаюсь получить резолюцию WBA (Всемирной боксерской ассоциации. — «Известия»). Думаю, что вершина карьеры Чудинова — бой с Канело.

Боксерский турнир в подмосковных Химках пройдет 11 сентября в баскетбольном центре. РЕН ТВ выступает его соорганизатором и будет транслировать бои эксклюзивно в прямом эфире. Главный бой турнира — Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс, для российского бойца ММА это уникальный опыт выступления в профессиональном ринге против британского боксера, победителя Майка Тайсона. Также в рамках вечера состоится бой Федора Чудинова против Умара Садика (россиянин проведет первую защиту титула чемпиона WBA Gold). Начало — 23.00 (время московское).