Режиссер Никита Михалков прокомментировал победу россиянина Сергея Ковалева над британцем Энтони Ярдом в 11-м раунде техническом нокаутом в поединке за пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO.

— Замечательно! Великий бой, — сказал режиссер.

36-летний Ковалев победил 28-летнего Ярда техническим нокаутом в 11-м раунде.

Для Ковалева эта победа стала 34-й в 38 поединках. На счету российского боксера три поражения и одна ничья. Ярд впервые уступил в своем 19-м бою на профессиональной арене.

Ковалев победил Ярда техническим нокаутом и сохранил пояс WBO