«Замечательно! Великий бой». Никита Михалков — о победе Ковалева
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Режиссер Никита Михалков прокомментировал победу россиянина Сергея Ковалева над британцем Энтони Ярдом в 11-м раунде техническом нокаутом в поединке за пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO.
— Замечательно! Великий бой, — сказал режиссер.
Никита Михалков — о бое #КовалевЯрд pic.twitter.com/Ts3zxW5CjU— Бокс/ММА (@boxing_mma_se) August 24, 2019
36-летний Ковалев победил 28-летнего Ярда техническим нокаутом в 11-м раунде.
Для Ковалева эта победа стала 34-й в 38 поединках. На счету российского боксера три поражения и одна ничья. Ярд впервые уступил в своем 19-м бою на профессиональной арене.
Ковалев победил Ярда техническим нокаутом и сохранил пояс WBO