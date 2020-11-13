Юрий Кашинский проведет бой за титул WBA Super в первом тяжелом весе

Российский боксер первого тяжелого веса Юрий Кашинский (19-1) проведет бой за титул суперчемпиона мира по версии WBA. Его соперником станет действующий чемпион Арсен Гуламирян (26-0), сообщает Instagram RCC Boxing.

Поединок состоится 13-го декабря во Франции в городе Ле-Канне и станет главным событием вечера.

Гуламирян дебютировал на профессиональном ринге в 2011 году и через 7 лет стал регулярным чемпионом WBA в первом тяжелом весе. После этого он получил право на бой за титул суперчемпиона организации и одержал досрочную победу над австралийцем Марком Флэнаганом. Бой с Кашинским станет для него третьей защитой пояса и 27-м поединком в карьере.