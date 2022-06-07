Японский боксер Иноуэ объединил три титула чемпиона мира

29-летний японский боксер Наоя Иноуэ одержал победу нокаутом во втором раунде над 39-летним филиппинцем Нонито Донэром. Он объединил титулы WBC, WBA и IBF в легчайшем весе в поединке, который прошел 7 июня в Токио.

Обладатель титулов WBA и IBF Иноуэ сумел отправить чемпиона WBC Донэра в нокдаун на последних секундах первого раунда, а во втором раунде японский боксер вновь оказался лучше в обмене ударами. Он сумел отправить соперника в еще один нокдаун, после которого рефери остановил поединок, не открывая счета.

В активе 29-летнего японца теперь 23 победы (20 нокаутом) и ни одного поражения. Он одержал 12-ю победу нокаутом в 13 последних поединках.

39-летний Донейр не сумел во второй раз защитить титул чемпиона мира по версии WBC, которым владел с мая 2021 года.