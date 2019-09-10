Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал об изменении жизненных приоритетов.

— Счастье не в достижениях или активах, — цитирует ВВС Фьюри. — Я нашел его внутри себя. Оно приходит изнутри, довольствуясь тем, что у тебя есть. Если бы у меня было еще 10 нулей на банковском счете, это не сделало бы меня счастливее. Я могу носить только эти туфли и спать в одной кровати.

Ты можешь водить только одну машину — даже если это «Роллс-ройс» или кусок дерьма, ощущения те же самые.

Фьюри проведет следующий бой против шведа Отто Валина 14 сентября.