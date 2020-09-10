«Я его уважаю, поэтому бить буду сильно». Чудинов о бое с Садиком

Российский боксер Федор Чудинов, который в пятницу проведет первую защиту титула чемпиона WBA Gold против Умара Садика, заявил, что уважает своего соперника.

— Посмотрел бои, посмотрел открытую тренировку — хороший соперник, буду выкладываться по полной, — приводит РЕН ТВ слова Чудинова. — Никакого послабления. Как у нас в боксе шутят: «Я его уважаю, поэтому бить буду сильно

Чудинов признался, что не хочет, чтобы Садик стал первым британцем, завоевавшим чемпионский титул в России, а также пообещал не разочаровать своих поклонников в завтрашнем бою.

Боксерский турнир в подмосковных Химках пройдет 11 сентября в баскетбольном центре. РЕН ТВ выступает его соорганизатором и будет транслировать бои эксклюзивно в прямом эфире. Главный бой турнира — Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс, для российского бойца ММА это уникальный опыт выступления в профессиональном ринге против британского боксера, победителя Майка Тайсона. Также в рамках вечера состоится бой Федора Чудинова против Умара Садика (россиянин проведет первую защиту титула чемпиона WBA Gold). Начало — 23.00 (время московское).

Первые семь поединков вечера эксклюзивно покажет «Спорт-Экспресс» на нашем канале в YouTube.