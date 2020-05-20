«Я бы победил 53-летнего Майка». Дэвид Аллен считает, что Тайсону не стоит возвращаться в бокс

Британский боксер Дэвид Аллен уверен, что победит Майка Тайсона, который собирается вернуться в бокс. 53-летний американец хочет проводить благотворительные бои.

— Если бы мне предложили бой с Майком Тайсоном, деньги были бы фантастическими, но они не были бы правильными, не так ли? Многие смеялись бы над этим, но это факт — я бы победил 53-летнего Майка Тайсона, — цитирует talkSPORT Аллена. - И это самое печальное, что любой поклонник бокса хотел бы услышать. По этой причине он никогда не должен больше заниматься боксом. Я думаю, что драки — это игра молодых. Мне 28 лет, у меня было много тяжелых боев, и люди говорят мне: «Дэвид, ты сейчас подходишь к концу своей карьеры». Много общался с людьми, которые говорили, что я должен остановиться раньше, потому что у меня были тяжелые бои.

Люди видят Тайсона на лапах, небольшой клип и говорят: «О, он может вернуться и всех побить». Я помню 18 лет назад, когда он проигрывал Льюису после семи раундов. Год спустя он проиграл Уильямсу, затем снова проиграл Макбрайду. Прошло 16 лет. Майк Тайсон — один из величайших бойцов всех времен, но нельзя повернуть время вспять, и он никогда не будет тем, кем он был. Поэтому я не хочу этого видеть.