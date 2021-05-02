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WorldBoxingNews: бой Фьюри — Джошуа отменен

10:48
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Поединок за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа отменен, сообщает WorldBoxingNews.

По информации источника, бой не состоится. Ранее сообщалось, что боксеры достигли договоренности о проведении двух боев в 2021 году. Первый бой был анонсирован на август.

Публикация от WBN — World Boxing News (@worldboxingnews)

32-летний Тайсон Фьюри — чемпион мира по версии WBC с рекордом в 30 побед (21 нокаутом) и одной ничьей. 31-летний Энтони Джошуа — чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO с рекордом в 23 победы (21 нокаутом) и одно поражение.

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