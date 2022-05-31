WBO утвердила титульный бой между Тимом Цзю и Джермеллом Чарло

Всемирная боксерская организация (WBO) назначила обязательный титульный бой между австралийцем Тимом Цзю и абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе американцем Джермеллом Чарло, сообщает сайт организации.

Команды боксеров были проинформированы об этом решении во вторник утром. У сторон есть 20 дней, чтобы достичь соглашения об организации поединка.

Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю и обладатель титула WBO Global в первом среднем весе перенес операцию на обеих руках в мае.

В последнем бою Цзю встречался с американцем Терреллом Гуше. Противостояние продлилось 12 раундов, по итогам которых Тимофей праздновал победу единогласным решением судей. Таким образом, 27-летний Цзю на профессиональном ринге одержал 21 победу в 21 поединке (15 — нокаутом).

Чарло в последнем бою нокаутировал аргентинца Брайана Кастаньо, став первым в истории абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе.