WBO может провести мини-турнир в легком весе, чтобы определить претендента на бой с Ломаченко

Всемирная боксерская организация (WBO) намерена провести мини-турнир в легком дивизионе, чтобы определить претендента на бой протии действующего чемпиона Василия Ломаченко.

— В связи с решением Райана Гарсии сосредоточиться на поединке с Люком Кэмпбеллом, WBO рассматривает возможность проведения в этом году двух элиминаторов в легком весе, чтобы определить обязательного претендента. Аналогичный процесс объявлен в полутяжелом весе с целью определения чемпиона, — цитирует президента организации Пако Валькарселя Boxing Scene.

Ломаченко владеет чемпионскими поясами по версиям WBA, WBO и WBC (franchise) в легком весе.