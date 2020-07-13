WBO может провести мини-турнир в легком весе, чтобы определить претендента на бой с Ломаченко
13 июля 2020, 08:50
Всемирная боксерская организация (WBO) намерена провести мини-турнир в легком дивизионе, чтобы определить претендента на бой протии действующего чемпиона Василия Ломаченко.
— В связи с решением Райана Гарсии сосредоточиться на поединке с Люком Кэмпбеллом, WBO рассматривает возможность проведения в этом году двух элиминаторов в легком весе, чтобы определить обязательного претендента. Аналогичный процесс объявлен в полутяжелом весе с целью определения чемпиона, — цитирует президента организации Пако Валькарселя Boxing Scene.
Ломаченко владеет чемпионскими поясами по версиям WBA, WBO и WBC (franchise) в легком весе.
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