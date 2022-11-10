Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

10 ноября, 11:19

WBC утвердила бой Шакура Стивенсона и Исаака Круса

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Чемпион WBC и WBO в первом легком весе Шакур Стивенсон (18-0) подерется с мексиканцем Исааком Крусом (24-2) за право сразиться за титул в легком весе, который сейчас принадлежит Девину Хейни (28-0). Об этом сообщил журналист talkSPORT Майкл Бенсон в Twitter со ссылкой на решение WBC.

Стивенсон в прошлом бою одержал убедительную победу решением судей над Оскаром Вальдесом (30-1) со счетом 118-109, 118-109, 117-110. Объединительный поединок состоялся 30 апреля на MGM Grand Garden Arena в Парадайсе, США.

Крус в последнем поединке одержал уверенную досрочную победу над Эдуардо Рамиресом (27-3). Крус во втором раунде дважды отправил соперника в нокдаун, после чего рефери остановил поединок. Бой состоялся 4 сентября в Лос-Анджелесе, США.

0
Читайте также
«Нам говорили — сверлите дырки под ордена. А даже премий не дали». Единственный полуфинал ЧМ сборной СССР
Владелец клуба НБА — фанат Малкина. Он бегал за его автографом
Госдеп США назвал цели Вашингтона в конфликте на Украине
Полянский подтвердил проведение заседания Совбеза ООН по Украине
Сборная Бразилии посвятила победу над корейцами Пеле
На какую помощь могут рассчитывать аграрии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

WBC утвердила бой Бенавидеса и Планта. Победитель встретится с Альваресом

Энтони Джошуа: «Очень больно осознавать, что я больше не чемпион»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости