WBC утвердила бой Деонтея Уайлдера и Энди Руиса

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) встретится с экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Энди Руисом-младшим (35-2) за право сразиться за титул, который сейчас принадлежит Тайсону Фьюри (32-0). Об этом сообщил журналист talkSPORT Майкл Бенсон в Twitter со ссылкой на решение WBC.

Уайлдер в прошлом бою нокаутировал Роберта Хелениуса (31-4) в первом раунде. Бой состоялся 15 октября на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.

Руис в последнем поединке одолел 43-летнего кубинца Луиса Ортиса (33-3) единогласным решением судей. Бой состоялся 4 сентября в Лос-Анджелесе, США.