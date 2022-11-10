WBC утвердила бой Бенавидеса и Планта. Победитель встретится с Альваресом

Бывший двукратный чемпион мира во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (26-0) встретится с бывшим чемпионом мира во втором среднем весе Калебом Плантом (22-1) в марте за право сразиться за титул, который сейчас принадлежит Саулю Альваресу (58-2). Об этом сообщил журналист talkSPORT Майкл Бенсон в Twitter со ссылкой на решение WBC.

Бенавидес в прошлом бою одолел Давида Лемье (43-5) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 21 мая на «Хила Ривер Арена» в Глендейле, США.

Плант нокаутировал в 9-м раунде бывшего двукратного чемпиона мира в первом полусреднем весе Энтони Диррелла (34-3). Бой состоялся 15 октября на «Барклайс-центре» в Нью-Йорке, США.