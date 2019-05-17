WBC рассмотрит слова Уайлдера о желании убить соперника

Всемирный боксерский совет (WBC) намерен рассмотреть слова чемпиона мира в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера. Боксер заявил, что его ближайший соперник Доминик Бризил может умереть во время боя. Поединок пройдет 18 мая в Нью-Йорке.

– Бокс – единственный спорт, где платят за убийство. Тогда почему бы мне не убивать?, – сказал Уайлдер.

– Слова Уайлдера портят репутацию бокса и вызывают сожаление, – цитирует BBC президента WBC Маурисио Сулеймана. – Подобные сравнения идут в разрез с этическими правилами WBC.

Комиссия по этике рассмотрит высказывания. Я давно знаю Уайлдера. Он не такой, каким изображает себя в таких комментариях.