WBC отменил отстранение Уайта после того, как его оправдали по делу о допинге

Всемирный боксерский совет (WBC) отменил временное отстранение американского тяжеловеса Диллиана Уайта. Об этом сообщает Sky Sports, ссылаясь на официальное сообщение организации.

Ранее боксера подозревали в применении допинга. Он провалил допинг-тест перед поединком с Оскаром Ривасом. Ему грозила четырехлетняя дисквалификация. Однако в итоге он был оправдан. Уайт ранее опубликовал письмо Британского антидопингового комитета (UKAD), проводившего тестирование, который заявил о невиновности спортсмена и извинился перед ним.

Диллиан Уайт провел 27 поединков на профессиональном ринге и одержал 26 побед при одном поражении. Ранее он заявил, что хотел бы провести бой с россиянином Александром Поветкиным.