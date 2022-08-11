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Сегодня, 10:40

WBA подтвердила бой Бивола и Рамиреса

Давид Хачатрян
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Всемирная боксерская ассоциация (WBA) отклонила запрос промоутера Эдди Хирна, который хотел осенью провести бой чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (20-0) и второго номера рейтинга Джошуа Буатси (16-0). WBA требует, чтобы россиянин защитил пояс в бою против бывшего чемпиона мира во втором среднем весе Хильберто Рамиреса (44-0). Об этом сообщил журналист Майкл Бенсон в Twitter.

Рамирес в последнем поединке нокаутировал в четвертом раунде первого номера рейтинга Доминика Безеля (32-3) в отборочном поединке по версии WBA в полутяжелом весе. Бой прошел 14 мая в Toyota Arena в Онтэрио, США.

Бивол победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

Бокс
Дмитрий Бивол
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