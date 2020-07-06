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Допинг

WBA не будет дополнительно дисквалифицировать Беспутина

6 июля 2020, 18:05

Российский боксер Александр Беспутин не будет дополнительно дисквалифицирован после лишения титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации, сообщает сайт WBA.

Ранее 29-летний боксер был лишен титула чемпиона мира. Он был отстранен на шесть месяцев со дня сдачи допинг-теста, результат которого оказался положительным.

Россиянин сдал допинг-тест после поединка против соотечественника Раджаба Бутаева. Бой прошел 1 декабря 2019 года в Монте-Карло и завершился победой Беспутина по очкам.

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