Второй соперник Гассиева отказался от боя
Албанский боксер Сефер Сефери отказался от боя с экс-чемпионом Муратом Гассиевым. Дебют россиянина в супертяжелом весе состоится 31 октября в Сочи.
По словам промоутера Владимира Хрюнова, в зале, где тренируется Сефер Сефери, выявили коронавирус. Боксер заявил организаторам, что должен пройти карантин.
«Ну и еще одна из причин — он испугался Мурата Гассиева», — приводит РЕН ТВ слова Хрюнова.
Гассиев должен был провести поединок за пояс WBA International с Кевином Джонсоном, но позднее американец отказался от боя из-за проблем с документами. После Джонсона соперником Гассиева должен быть стать Сефер Сефери.
Гассиев — экс-чемпион мира по версии IBF (2016-2018), WBA (2018) в первом тяжелом весе. В последнем на сегодняшний день бою (21 июля 2018 года) Гассиев единогласным решением судей проиграл Александру Усику.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/762336-eshche-odin-sopernik-boksera-gassieva-otkazalsia-ot-boia