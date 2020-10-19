Второй соперник Гассиева отказался от боя

Албанский боксер Сефер Сефери отказался от боя с экс-чемпионом Муратом Гассиевым. Дебют россиянина в супертяжелом весе состоится 31 октября в Сочи.

По словам промоутера Владимира Хрюнова, в зале, где тренируется Сефер Сефери, выявили коронавирус. Боксер заявил организаторам, что должен пройти карантин.

«Ну и еще одна из причин — он испугался Мурата Гассиева», — приводит РЕН ТВ слова Хрюнова.

Гассиев должен был провести поединок за пояс WBA International с Кевином Джонсоном, но позднее американец отказался от боя из-за проблем с документами. После Джонсона соперником Гассиева должен быть стать Сефер Сефери.

Гассиев — экс-чемпион мира по версии IBF (2016-2018), WBA (2018) в первом тяжелом весе. В последнем на сегодняшний день бою (21 июля 2018 года) Гассиев единогласным решением судей проиграл Александру Усику.