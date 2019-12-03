«Вставая на весы, боюсь их сломать». Сергей Ковалев вернулся к тренировкам
Четырехкратный чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев вернулся к тренировкам.
— Хватит отдыхать и объедаться всякой всячины, пора возвращаться к нормальному и спортивному образу жизни, — написал Ковалев в Instagram. — Вставая на весы, боюсь их сломать.
В своем последнем бою Ковалев уступил нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и лишился титула WBO.
??Хватит отдыхать и объедаться всякой всячины, пора возвращаться к нормальному и спортивному образу жизни?? Вставая на весы, боюсь их сломать??? #крашер #Ковалёв #бокс #дорогакновымвершинам _______________________________________________________??Enough of rest and overeat ??? It's time to get back to regular life of sport mode??? #krusher #kovalev #backtowork