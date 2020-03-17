Вскрытие допинг-пробы «Б» Беспутина отменено из-за коронавируса

Вскрытие допинг-пробы «Б» чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе россиянина Александра Беспутина отменено из-за коронавируса, сообщает ТАСС.

Допинг-тест Беспутина после поединка против соотечественника Раджаба Бутаева показал положительный результат. Поединок прошел 1 декабря 2019 года в Монте-Карло и завершился победой Беспутина по очкам.

Ранее стало известно, что обработкой проб занимается антидопинговая лаборатория в Париже. Вскрытие пробы «Б» должно было состояться в Париже 17 марта.

На счету 28-летнего Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.