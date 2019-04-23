"Все вокруг "зеленится". Усик - об итогах выборов в Украине

Известный украинский боксер Александр Усик прокомментировал предварительные результаты выборов президента Украины, отметив, что ему будет интересно следить за дальнейшими событиями.

Напомним, по результатам обработки 99 процентов протоколов, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,21 процента голосов.

- Весна, хорошее настроение. Все вокруг "зеленится". У нас новый президент. Великолепно. Знаете, что интересно - посмотреть на тех "оборотней", которые будут перевоплощаться в другое обличие. На самом деле их нужно простить. Простить и посадить, - отметил Усик в видеообращении в Инстаграме.