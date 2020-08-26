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«Вроде со здоровьем все хорошо». Поветкин — о состоянии после боя с Уайтом

12:15
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Российский боксер Александр Поветкин прокомментировал свое состояния после боя с Диллианом Уайтом. В поединке за титул временного чемпиона мира по версии WBC россиянин отправил соперника в нокаут в пятом раунде.

— Нормально себя чувствую, все хорошо, — цитирует ТАСС Поветкина. — Вроде со здоровьем все нормально.

Следующим соперником 40-летнего россиянина может стать украинец Александр Усик.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9292281

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