«Вроде со здоровьем все хорошо». Поветкин — о состоянии после боя с Уайтом
12:15
Российский боксер Александр Поветкин прокомментировал свое состояния после боя с Диллианом Уайтом. В поединке за титул временного чемпиона мира по версии WBC россиянин отправил соперника в нокаут в пятом раунде.
— Нормально себя чувствую, все хорошо, — цитирует ТАСС Поветкина. — Вроде со здоровьем все нормально.
Следующим соперником 40-летнего россиянина может стать украинец Александр Усик.
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