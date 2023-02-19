Себастьян Фундора проведет защиту временного пояса WBC 8 апреля

Временный чемпион WBC в первом среднем весе Себастьян Фундора (20-0-1) вернется на ринг 8 апреля в рамках главного события против Брайана Мендозы (21-2) в Калифорнии, сообщает ESPN.

25-летний Фундора в последний раз дрался в октябре 2022-го, победив единогласным решением судей Карлоса Окампо (34-2). Это была одна из двух крупных побед Фундоры в прошлом году, вторая — победа над Эриксоном Лубином (24-2) техническим нокаутом в девятом раунде в апреле.

Мендоза в прошлом году одержал две победы нокаутом: над Джейсоном Росарио (23-4) в пятом раунде в ноябре и Бенджамином Уитекером (15-10) в пятом раунде в марте.