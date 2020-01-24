Временный чемпион мира посмеялся над плохой работой грабителей своего дома. Видео

Временный чемпион мира по версии WBA в среднем весе британец Крис Юбэнк рассказал об ограблении своего дома. При этом спортсмен посмеялся над преступниками, так как они не заметили в куртке дорогостоящие часы.

— Я просто дать им понять, что они жалки в своей профессии. Они просто бросили крутку на пол. Не знаю, почему, но если бы они были хороши в своем деле и нашли время, чтобы осмотреть одежду, которую они так грубо бросили на пол, то они нашли бы эти часы. Они стоят в сто раз больше, чем все что они унесли, — сказал Юбэнк.