Временный чемпион мира посмеялся над плохой работой грабителей своего дома. Видео
Временный чемпион мира по версии WBA в среднем весе британец Крис Юбэнк рассказал об ограблении своего дома. При этом спортсмен посмеялся над преступниками, так как они не заметили в куртке дорогостоящие часы.
— Я просто дать им понять, что они жалки в своей профессии. Они просто бросили крутку на пол. Не знаю, почему, но если бы они были хороши в своем деле и нашли время, чтобы осмотреть одежду, которую они так грубо бросили на пол, то они нашли бы эти часы. Они стоят в сто раз больше, чем все что они унесли, — сказал Юбэнк.
? Chris Eubank Jr has had his house ransacked, but mocked the burglars for missing his most valuable possessions and posted CCTV to identify them...— Michael Benson (@MichaelBensonn) January 23, 2020
[?? @ChrisEubankJr] pic.twitter.com/gjFFZg3B9e