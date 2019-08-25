Врачи не выявили у Ярда проблем со здоровьем

Обследование не выявило проблем со здоровьем у британского боксера Энтони Ярда, сообщают «РИА Новости». Ранее сообщалось, что он был госпитализирован после поединка с россиянином Сергеем Ковалевым.

Сергей Ковалев одержал победу над британцем Энтони Ярдом в поединке за пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO. Бой проходил в Челябинске, в ледовом дворце «Трактор арена».

36-летний Ковалев победил 28-летнего Ярда техническим нокаутом в 11-м раунде.

Для Ковалева эта победа стала 34-й в 38 поединках. На счету российского боксера три поражения и одна ничья. Ярд впервые уступил в своем 19-м бою на профессиональной арене.

Свой последний поединок Ковалев провел в феврале 2019-го, где одержал победу над Элейдером Альваресом.