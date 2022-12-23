Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 14:29

Впервые весь турнир Hardcore Boxing будет показан в прямом эфире в VK

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Впервые весь турнир Hardcore Boxing будет показан в прямом эфире в VK, сообщает пресс-служба организации.

В воскресенье, 25 декабря, на ЦСКА Арене пройдет вечер Hardcore Boxing Россия — США. Бойцы из лиг встретятся с соперниками из лучших североамериканских промоушенов. В группе ВКонтакте Hardcore FC впервые в истории будет организована прямая трансляция всего вечера.

На турнире Сослан Асбаров встретится с Джоэлом Шойгрином, действующим чемпионом США по боксу. Арсен «Снежный человек» Согомонян проведет бой с бразильцем Сауло Кавалари. Самат Абдырахманоа сразится с экс-чемпионом BKFC Горьяном Славески, а чемпион Hardcore Хайбулп Мусаев с бойцом BKFC Джоном Майклом Эскобозом.

Завершит вечер поединок между Гаджи «Автомат» Наврузовым и Тимуром «Витязь» Слащининым.

Источник: https://vk.com/hardcore.fighting
0
Читайте также
Фирменный жест, стейк с золотом, фото с Кокориным: главное о турецком мяснике Нусрете
Тренерский совет ФХР поставил «неудовлетворительно» за работу главного тренера Алексея Жамнова
Песков заявил о существенном продвижении на пути демилитаризации Украины
Иммунолог рассказал об опасности лечения «Терафлю»
Число желающих въехать в Россию немцев увеличилось вдвое за последнее время
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Matchroom Boxing подписала контракт с Мухаммедом Али
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости