Впервые весь турнир Hardcore Boxing будет показан в прямом эфире в VK

Впервые весь турнир Hardcore Boxing будет показан в прямом эфире в VK, сообщает пресс-служба организации.

В воскресенье, 25 декабря, на ЦСКА Арене пройдет вечер Hardcore Boxing Россия — США. Бойцы из лиг встретятся с соперниками из лучших североамериканских промоушенов. В группе ВКонтакте Hardcore FC впервые в истории будет организована прямая трансляция всего вечера.

На турнире Сослан Асбаров встретится с Джоэлом Шойгрином, действующим чемпионом США по боксу. Арсен «Снежный человек» Согомонян проведет бой с бразильцем Сауло Кавалари. Самат Абдырахманоа сразится с экс-чемпионом BKFC Горьяном Славески, а чемпион Hardcore Хайбулп Мусаев с бойцом BKFC Джоном Майклом Эскобозом.

Завершит вечер поединок между Гаджи «Автомат» Наврузовым и Тимуром «Витязь» Слащининым.