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Сегодня, 08:50

Возвращение Эдриена Бронера отложено до апреля

Давид Хачатрян
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Бой экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях Эдриена Бронера, запланированный на 25 февраля в Атланте против Майкла Уильямса-младшего (20-1), отменен, сообщает ESPN.
Бронер, который не выступал с февраля 2021 года, теперь должен вернуться на ринг в апреле в Атланте, сообщили источники.

Уильямс получил перелом челюсти во время спарринга на этой неделе. Об этом сообщил отец боксера, Майкл Уильямс-старший. Уильямс стал третьим, кто не смог выйти на бой с Бронером 25 февраля. Первоначальным соперником был Иван Редкач (26-14), которого заменил бывший претендент на титул Генри Лэнди (31-12).

Теперь Бронер будет искать нового соперника для своего первого боя за более чем два года.

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