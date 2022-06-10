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Войцеховский нокаутировал Гасанова на турнире по боксу в Москве

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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9 июня в Москве в клубе «Gazgolder» состоялся вечер профессионального бокса VIP Boxing Party, организованный промоутерской компанией Titov Boxing Promotions.

В главном событии вечера Василий Войцеховский (9-0) нокаутом выиграл у Гасана Гасанова (18-10-1). Сразу после победы Войцеховский сделал предложение своей возлюбленной.

Также в рамках этого мероприятия российский тяжеловес Арслан Яллыев (13-0) нокаутировал Игоря Вильчицкого (5-4) и вызвал на бой ветерана ММА Сергея Харитонова, который присутствовал в зале, и они провели дуэль взглядов.

Бокс
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