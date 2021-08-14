«Вообще не интересно». Дацик отказался посетить турнир Bellator в Москве с участием Федора Емельяненко
03:45
Скандально известный Вячеслав Дацик заявил, что он не посетит турнир Bellator в Москве с участием легендарного Федора Емельяненко.
«А с кем дерется? С певцом или блогером? — отреагировал Дацик в беседе с журналистами после боя. — [Федор дерется] с Тимоти Джонсоном? Вообще не интересно».
Турнир Bellator в Москве состоится 23 октября. В главном событии вечера Федор Емельяненко встретится с американцем Тимоти Джонсоном.
40-летний Дацик, тем временем, победил Данияла Эльбаева 13 августа в Москве. Их бой проходил по правилам бокса, а его итогом стала победа Дацика судейским решением.
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