Власов и Саламов могут провести поединок за титул чемпиона мира WBO

Российские боксеры Умар Саламов и Максим Власов могут провести бой за вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе. Об этом сообщил советник Власова Олег Богданов.

— Команды Саламова и Власова обсуждают возможность боя за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO, — цитирует Богданова ТАСС.

Ранее от этого титула отказался мексиканец Сауль Альварес, завоевавший его в поединке против россиянина Сергея Ковалева.

В рейтинге WBO 25-летний Саламов занимает второе место, 33-летний Власов — четвертое. В активе Саламова 25 побед (19 нокаутом) и одно поражение. На счету Власова 45 побед (26 нокаутом) и три поражения.