Владимир Кличко рассказал, кого считает своим лучшим другом

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинский боксер Владимир Кличко cообщил на странице в Facebook, что своим лучшим другом считает старшего брата Виталия.

- Когда я был ребенком, мой отец был военным и служил в разных странах, из-за чего моя семья часто переезжала, - написал Кличко. - Я привык видеть, как меняются люди. Моим лучшим другом со дня моего рождения был и остается мой старший брат Виталий.

Он всегда принимает проблемы с юмором и смеется, даже в ситуациях, в которых другие предпочитали бы сдаться. Эта способность помогала мне преодолевать сложные ситуации и всегда позволяла увидеть хорошее.

Сегодня в день дружбы хочу поблагодарить Виталия. Умение смеяться помогает мне переживать невзгоды и ослаблять напряженные ситуации.